Швейцарія видала США пов’язаного з Кремлем російського бізнесмена

Швейцарія видала пов’язаного з Кремлем російського бізнесмена Владислава Клюшина Сполученим Штатам Америки, де його звинувачують в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів і хакерстві проти IBM, Tesla й інших корпорацій.

Клюшина заарештували у березні у швейцарському кантоні Вале. У квітні його видачі запросило американське консульство у Берні.

Федеральний суд Швейцарії цього тижня відхилив апеляцію Клюшина на рішення про екстрадицію до США, а також заяви його захисту про те, що Вашингтон домагається видачі бізнесмена через його зв’язки в російському уряді, завдяки яким він має доступ до інформації у сфері безпеки.

18 грудня Клюшин у супроводі співробітників правоохоронних органів США вилетів до Сполучених Штатів із Цюриха.

Клюшин – власник системи моніторингу блогів і ЗМІ «Катюша», якою користуються Адміністрація президента Росії і Міністерство оборони РФ.

Представник посольства Росії в Швейцарії 19 грудня висловив «глибоке розчарування» екстрадицією, назвавши її «черговим епізодом «полювання» на російських громадян із боку Вашингтона».

При цьому Росія також вимагала екстрадиції Клюшина, стверджуючи, що проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у шахрайстві. Подробиці цієї справи невідомі. Швейцарія відповіла на цей запит відмовою.