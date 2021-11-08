США звинуватили українця і росіянина у справі про кібершахрайство

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення громадянам України і Росії за їхню роль у липневій кібератаці з вимогою викупу на американську ІТ-компанію Kaseya, що вплинула на близько 1500 компаній у всьому світі.

Міністр юстиції Меррік Гарленд заявив 8 листопада, що Сполучені Штати також вилучили 6,1 мільйона доларів незаконних доходів у російського хакера-вимагача Євгена Поляніна, який залишається на волі.

Інший підозрюваний, українець Ярослав Васинський був заарештований у Польщі минулого місяця, і США подали запит на його екстрадицію.

Васинського в США чекають звинувачення у використанні програми-вимагача REvil, також відомої як Sodinokibi, яка використовувалася в серії атак на американські й міжнародні компанії, уряди та інші установи.

Міністерство фінансів також повідомило, що двом чоловікам загрожують санкції за їхню роль в атаках програм-вимагачів, а також в роботі біржі віртуальної валюти Chatex.

«Недобросовісні біржі віртуальної валюти, такі як Chatex, мають вирішальне значення для прибутковості роботи програм-вимагачів, особливо через відмивання і переведення в готівку доходів для злочинців», – йдеться в повідомленні міністерства.

У рамках скоординованих дій Держдепартамент також оголосив винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або встановити місце перебування керівників злочинної групи Sodinokibi/REvil.

Держдепартамент також запропонував винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту та засудження в будь-якій країні будь-якої особи, яка брала участь в атаках Sodinokibi/REvil.

REvil, групу російськомовних хакерів, звинувачують у низці гучних атак із вимогою викупу, під час яких хакери шифрують дані жертв, а потім вимагають криптовалюту, щоб відновити доступ.

За даними Міністерства фінансів США, виплати викупів через програми-вимагачі у Сполучених Штатах досягли 590 мільйонів доларів у першому півріччі 2021 року проти 416 мільйонів доларів у 2020 році.