У Києві найближчої години почнеться гроза – КМДА

У Києві найближчої години очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Негода може тривати до кінця доби, повідомили у КМДА.
Столична влада закликала киян дотримуватися основних рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також у КМДА нагадали про необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції через епідемію коронавірусу.
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