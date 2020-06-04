У Києві найближчої години почнеться гроза – КМДА

У Києві найближчої години очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Негода може тривати до кінця доби, повідомили у КМДА.

Столична влада закликала киян дотримуватися основних рекомендацій:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також у КМДА нагадали про необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції через епідемію коронавірусу.