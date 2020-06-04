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04 червня 2020, Київ 13:59
Новини | Події

У Києві найближчої години почнеться гроза – КМДА

Киян попередили про грозу

У Києві найближчої години очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Негода може тривати до кінця доби, повідомили у КМДА.

Столична влада закликала киян дотримуватися основних рекомендацій:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також у КМДА нагадали про необхідність дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції через епідемію коронавірусу.

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