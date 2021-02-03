Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 лютого 2021, Київ 09:22
Новини | Події

У КМДА попередили про туман та ожеледицю у Києві

У Києві у першій половині дня 3 лютого очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили у КМДА з посиланням на синоптиків.

Окрім того сьогодні у столиці мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця.

Водіям під час керування автомобілем у тумані радять дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

За даними Укргідрометцентру, у Києві протягом дня температура повітря становитиме +1…3 градуси, вітер 5-10 метрів на секунду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG