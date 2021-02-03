У КМДА попередили про туман та ожеледицю у Києві

У Києві у першій половині дня 3 лютого очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили у КМДА з посиланням на синоптиків.

Окрім того сьогодні у столиці мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця.

Водіям під час керування автомобілем у тумані радять дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

За даними Укргідрометцентру, у Києві протягом дня температура повітря становитиме +1…3 градуси, вітер 5-10 метрів на секунду.