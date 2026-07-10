У Києві з 15 липня дорожчає проїзд в комунальному транспорті. КМДА опублікувала розпорядження

У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті. Проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 гривень. Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті КМДА.

Квитки, придбані до 14 липня, можна буде використати до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористані автоматично переведуть у гроші та зарахують на баланс е-квитка.

Кількість поїздок, яка може бути одноразово придбана на носій електронного квитка, не може перевищувати 50 одиниць.

Відповідно до розпорядження, проїзний на метро, тролейбусі, трамваї, автобусі та фунікулері без обмеження кількості поїздок протягом 24 годин коштуватиме 375 гривень, на місяць – 3656.

18 травня у Київській міській державній адміністрації анонсували, що з 15 липня вартість проїзду в комунальному транспорті Києва зросте майже вчетверо – разова поїздка коштуватиме 30 гривень. Зараз така поїздка на метро, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштує вісім гривень.

На сайті Київської міської ради була розміщена петиція з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану. Вона набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів.

Аргументуючи заплановане зростання ціни, у КМДА пояснювали, що у новий тариф на проїзд у комунальному транспорті Києва закладені витрати на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників.

В адміністрації зазначили, що в транспортних підприємствах Києва розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, і для проїзду в метро він становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн.

Нині вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні, її не переглядали з 2018 року.



