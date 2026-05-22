У КМДА пояснили, чому ціна на проїзд не може залишатися на рівні 8 гривень

У новий тариф на проїзд у комунальному транспорті Києва закладені витрати на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників, пояснили в Київській міській державній адміністрації, аргументуючи плановане зростання ціни.

«Тариф у розмірі 30 гривень розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році. Аналіз цих витрат свідчить про суттєвий ріст окремих показників: витрати на оплату праці й нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно; витрати КП «Київпастранс» на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і техобслуговування інфраструктури й рухомого складу – на 63,3%», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 22 травня.

При цьому, вказують у КМДА, обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками, врахованими під час останнього перегляду тарифів у 2018 році.

В адміністрації зазначили, що в транспортних підприємствах Києва розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, і для проїзду в метро він становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн.

«Водночас, зважаючи на соціальну чутливість питання підняття тарифів на проїзд у столиці, при розрахунку вартості разового проїзду в 30 гривень врахували фактичні, а не планові витрати транспортних підприємств у 2025 році. Таким чином запропонований тариф на разовий проїзд у 30 грн є лише наближенням до економічно обґрунтованого, оскільки він є нижчим за повний розрахунковий рівень. Його визначили з урахуванням необхідності зберегти баланс між фінансовою стабільністю транспортних підприємств і доступністю перевезень для мешканців столиці в умовах значних наслідків для економіки столиці, спричинених війною», – йдеться в повідомленні.

У КМДА кажуть, що в разі збереження тарифу на рівні восьми гривень місто буде змушене суттєво збільшити дотації транспортним підприємствам із бюджету. «Це може вплинути на фінансування заходів із відновлення енергетичної інфраструктури і підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Крім того, для транспортної галузі це матиме наслідки: скорочення обсягів ремонтних робіт, погіршення технічного стану рухомого складу, збільшення інтервалів руху транспорту, дефіцит кадрів через неконкурентний рівень заробітної плати і відтермінування оновлення транспортної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

18 травня у Київській міській державній адміністрації заявили, що з 15 липня вартість проїзду в комунальному транспорті Києва зросте майже вчетверо – разова поїздка коштуватиме 30 гривень. Зараз така поїздка на метро, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштує вісім гривень.

Влада уточнює, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть знижки залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. При покупці місячних проїзних вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні, уточнили у КМДА. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

«Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро і наземним транспортом протягом 90 хвилин», – вказано в повідомленні київської влади. Цей досвід перейнятий із транспорту європейських міст, але наскільки він прийнятний для Києва, де графік міського транспорту витримується не настільки чітко, в тому числі і через повітряні тривоги, наразі не відомо.

Міський голова Києва Віталій Кличко на початку квітня доручив департаментам КМДА «підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці».

«Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – заявляв мер.

За словами Кличка, міський транспорт Києва є дотаційним, витрати на 2026 рік сягають 12 мільярдів гривень.