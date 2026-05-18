Влада Києва назвала нову вартість проїзду в транспорті. Ціна зросте майже вчетверо

У Києві з 15 липня вартість проїзду в комунальному транспорті зросте майже вчетверо – разова поїздка коштуватиме 30 гривень, повідомили у Київській міській державній адміністрації 18 травня. Зараз така поїздка на метро, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштує 8 гривень.

Влада уточнює, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть знижки залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

▪️ 1–9 поїздок — 30 грн

▪️ 10–19 — 28,90 грн

▪️ 20–29 — 27,80 грн

▪️ 30–39 — 26,60 грн

▪️ 40–49 — 25,50 грн

▪️ 50 поїздок — 25 грн

Зараз у разі купівлі 50 поїздок вартість становить 6 гривень 50 копійок.

При покупці місячних проїзних вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні, уточнюють у КМДА. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

«Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин», – вказано в повідомленні київської влади. Цей досвід перейнятий із транспорту європейських міст, але наскільки він прийнятний для Києва, де графік міського транспорту витримується не настільки чітко, в тому числі і через повітряні тривоги, наразі не відомо.

Міський голова Києва Віталій Кличко на початку квітня доручив департаментам КМДА «підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці».

«Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – писав мер столиці в телеграмі 7 квітня.

Він вказав, що міський транспорт Києва є дотаційним, витрати на 2026 рік сягають 12 мільярдів гривень.