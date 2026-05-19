Петиція з вимогою зупинити зростання вартості проїзду в Києві набрала необхідні голоси

Петиція, розміщена на сайті Київської міської ради 18 травня, з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці України до завершення воєнного стану, менш ніж за добу набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів.

«Фактично йдеться не про незначне коригування тарифу, а про різке й соціально болюче зростання вартості базової міської послуги. Для киян, які щоденно користуються громадським транспортом для поїздок на роботу, навчання, лікування чи отримання адміністративних послуг, таке підвищення означатиме додаткове фінансове навантаження в сотні або навіть тисячі гривень щомісяця», – прокоментував автор петиції плани влади Києва щодо підвищення тарифів.

Як йдеться в петиції, «особливо неприйнятним таке рішення виглядає в умовах воєнного стану, коли значна частина мешканців Києва має нестабільні доходи, багато родин підтримують військових, переселенців або постраждалих від війни, а мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні, за якого витрати на транспорт після запропонованого підвищення можуть стати істотною частиною щомісячного доходу людини».

Автор петиції закликає розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, «з урахуванням можливостей бюджету міста Києва», наголошуючи, що до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є «передчасним, соціально несправедливим і недостатньо обґрунтованим».

18 травня у Київській міській державній адміністрації заявили, що з 15 липня вартість проїзду в комунальному транспорті Києва зросте майже вчетверо – разова поїздка коштуватиме 30 гривень. Зараз така поїздка на метро, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштує вісім гривень.

Влада уточнює, що для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть знижки залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. При покупці місячних проїзних вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні, уточнили у КМДА. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

«Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро і наземним транспортом протягом 90 хвилин», – вказано в повідомленні київської влади. Цей досвід перейнятий із транспорту європейських міст, але наскільки він прийнятний для Києва, де графік міського транспорту витримується не настільки чітко, в тому числі і через повітряні тривоги, наразі не відомо.

Міський голова Києва Віталій Кличко на початку квітня доручив департаментам КМДА «підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці».

«Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – заявляв мер.

За словами Кличка, міський транспорт Києва є дотаційним, витрати на 2026 рік сягають 12 мільярдів гривень.