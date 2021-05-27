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27 травня 2021, Київ 15:05
Новини | Події

Витік води на Антоновича в Києві локалізовують – КМДА

Прорив водопроводу біля Ocean Plaza у січні 2020 року

Витік води за адресою вулиця Антоновича, 176, локалізовують. Про це повідомили у КМДА з посиланням на комунальні служби.

Витік стався через пошкодження магістрального трубопроводу під час гідравлічних випробувань. Вода залила проїжджу частину.

«Аварійна бригада, яка знаходилась на чергуванні поблизу, оперативно розпочала відкачувати воду та локалізовувати витік води. Після цього триватимуть ремонтні роботи. Їх планують завершити впродовж доби», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили комунальники, пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений.

Аварії водопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza відбуваються час від часу. Зокрема, у січні там постраждали щонайменше 13 людей. Сімох з них шпиталізували з опіками кінцівок.

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