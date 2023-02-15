Над Києвом виявили шість повітряних цілей, більшість збили – КМВА

У небі над Києвом виявили шість російських повітряних цілей, повідомляє Київська міська військова адміністрація.



«Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті», – йдеться у повідомленні.

У КМВА припускають, що метою запуску цих куль могло бути виявлення та виснаження української ППО.

Сьогодні близько 13:30 в Київській області оголосили повітряна тривогу. Натомість у Києві та сусідніх областях її не оголошували. Згодом про повітряну небезпеку повідомили у Києві (близько 15:00), Черкаській та Полтавській областях. Нині у всіх цих регіонах оголосили відбій.

Читайте також: У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому війська РФ почали використовувати повітряні кулі

Київська ОВА повідомила, що в області виявили повітряні цілі, працює ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону уточнив, що йдеться про повітряні кулі з «відбивачами».