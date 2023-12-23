«Сприяв депутатам міськради в ухиленні від служби» – посадовцю КМВА повідомили про підозру

Керівнику апарату Київської міської військової адміністрації, який сприяв депутатам Київської міськради в ухиленні від військової служби, повідомляють в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, посадовець незаконно «відряджав» депутатів з військової частини до військової адміністрації Києва, він оформив «відрядження» трьом столичним депутатам та помічнику депутата Київради.

У Державному бюро розслідувань, яке проводить досудове розслідування, зазначають, що незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. За даними ДБР, фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено посадовцю КМВА, який сприяв оформленню «липового відрядження».

У листопаді ДБР повідомляло про викриття схем ухилення від мобілізації в Києві. До справи, за повідомленням, були залучені посадовці дев’ятьох військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших регіонів.

Наприкінці жовтня речник Держприкордонслужби повідомив, що від січня 2023 року прикордонники не пропустили за кордон понад 2 100 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.