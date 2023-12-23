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«Сприяв депутатам міськради в ухиленні від служби» – посадовцю КМВА повідомили про підозру

За даними слідства, посадовець незаконно оформив «відрядження» трьом столичним депутатам та помічнику депутата Київради.
За даними слідства, посадовець незаконно оформив «відрядження» трьом столичним депутатам та помічнику депутата Київради.

Керівнику апарату Київської міської військової адміністрації, який сприяв депутатам Київської міськради в ухиленні від військової служби, повідомляють в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, посадовець незаконно «відряджав» депутатів з військової частини до військової адміністрації Києва, він оформив «відрядження» трьом столичним депутатам та помічнику депутата Київради.

У Державному бюро розслідувань, яке проводить досудове розслідування, зазначають, що незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. За даними ДБР, фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено посадовцю КМВА, який сприяв оформленню «липового відрядження».

У листопаді ДБР повідомляло про викриття схем ухилення від мобілізації в Києві. До справи, за повідомленням, були залучені посадовці дев’ятьох військкоматів переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших регіонів.

Наприкінці жовтня речник Держприкордонслужби повідомив, що від січня 2023 року прикордонники не пропустили за кордон понад 2 100 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.

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