Крим Реалії
Новини | Міжнародні

КНДР здійснила пуск «неідентифікованої» балістичної ракети – військові Південної Кореї

Випробування ракети в КНДР, фото ілюстративне
Випробування ракети в КНДР, фото ілюстративне

Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету 7 листопада, повідомили військові Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що КНДР запустила неідентифіковану балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Ракета впала в морі за межами економічних вод Японії, і про пошкодження чи постраждалих не повідомлялося, повідомила прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі.

Північна Корея значно збільшила кількість ракетних випробувань упродовж останніх років, що, за словами аналітиків, спрямоване на вдосконалення високоточних ударів, а також на випробування зброї перед потенційним експортом її до Росії.

