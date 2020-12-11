Оголосили переможців Книги року BBC 2020

Представники BBC News Україна оголосили переможців цьогорічного конкурсу «Книга року ВВС» серед дорослої та дитячої літератури, а також есеїстики, який проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Церемонія відбулася 13 грудня в Києві в режимі онлайн через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19.

Книгою року BBC – 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon «Юпак» (видавництво «Білка»).

У номінації Дитяча книга року BBC – 2020 перемогла книжка «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони» Уляни Чуби (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»).

А премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко «Планета Полин» (видавництво «Комора»).

Переможці у кожній категорії отримують премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Цього року премію вручають ушістнадцяте. Минулого року премію здобули роман про війну «Доця» Тамари Горіха Зерня, серед книжок для дітей відзначили «Сапієнсів» Володмира Аренєва, а у номінації «есеїстика» премію здобула збірка нарисів Тараса Прохаська «Так, але».