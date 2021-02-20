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20 лютого 2021, Київ 20:29
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«Чємодан, вакзал, Расія, рєбята!» – Оксана Забужко тим, кого розчарував Майдан

«Чємодан, вакзал, Расія, рєбята!» – Оксана Забужко тим, кого розчарував Майдан
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«Чємодан, вакзал, Расія, рєбята!» – Оксана Забужко тим, кого розчарував Майдан

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Лауреатка Шевченківської премії письменниця Оксана Забужко вважає, що Небесна сотня – це перші герої російсько-української війни.

Лауреатка Шевченківської премії письменниця Оксана Забужко вважає, що Небесна сотня – це перші герої російсько-української війни, і Революція гідності зірвала маску з цієї самої війни: якби не Майдан, то Україна могла перетворитись на «федеральний округ» Російської Федерації. У дні 150-літнього ювілею Лесі Українки Забужко називає її письменницею першої величини і так щиро залюблена творчістю поетеси, що вважає: «не було б її, то не було би мене». Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки за радянської влади, в чому криється помста великої українки Януковичу і чи по зубах вона владі нинішній? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» Оксани Забужко для Радіо Свобода.

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