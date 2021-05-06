Іспанія повідомила Україні про затримання «майданівця» – Офіс генпрокурора

Іспанські правоохоронці справді затримали громадянина України, який брав участь у подіях Революції гідності, а саме у подіях 20 лютого 2014 року в будівлі консерваторії, в день масових розстрілів протестувальників на Інститутській. Про це в коментарі Радіо Свобода 6 травня повідомив начальник департаменту Офісу генпрокурора Олексій Донський.

«Щойно ми отримали підтвердження з департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції, що іспанська сторона повідомила їм про затримання громадянина України за запитом Офісу генпрокурора на екстрадицію», – сказав представник ОГП.

Олексій Донськой уточнив, що йдеться про учасника Революції гідності, який звинувачується в тому, що разом з іншими учасниками тих подій вів вогонь по правоохоронцях із будівлі Консерваторії на майдані Незалежності 20 лютого 2014 року.

За словами Донського, цьому громадянину повідомили про підозру в січні 2018 року.

«Спершу він брав участь у слідчих діях. Жодного запобіжного заходу йому не обирали. Однак згодом він не з’явився на допит ні 25, ні 26 січня 2018 року. Тоді прокуратура вперше звернулася до суду про затримання підозрюваного. У березні 2020 року суд задовольнив наше прохання», – твердить Донський.

За його словами, Офіс генпрокурора справді подавав запит на екстрадицію цього підозрюваного. Втім, прокурор не називає його імені, щоб не розкривати таємницю слідства.

Раніше в українських медіа з’явилася інформація, що йдеться про Дмитра Липового. Як повідомляє головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов, Липовий передав свій мисливський карабін іншим «майданівцям» Зиновію Парасюку та Івану Бубенчику. З цієї зброї вони, як пише Бутусов, відкрили вогонь по спецпідрозділу «Беркут», щоб зупинити спробу «зачистити» Майдан.

Низка медіа, а також частина експертів наголошують, що оголошення в міжнародний розшук Дмитра Липового суперечить нормам закону, який забороняє кримінальне переслідування за події Революції гідності.

Зі свого боку, Олексій Донський стверджує, що цей закон не може бути застосований, оскільки чинний Кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє застосовувати у кримінальних провадженнях норми законодавства, які суперечать цьому кодексу.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.