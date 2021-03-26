Транспортний колапс у столиці Румунії – страйкують співробітники метро Бухареста

Співробітники метрополітену Бухареста 26 березня заблокували колії підземки румунської столиці через конфлікт з керівництвом компанії Metrorex, яка 25 березня заявила, що закриє підземні кіоски, які, за її словами, можуть бути пожежонебезпечними.

Члени профспілки метрополітену із цим рішенням не згодні. 80 відсотків таких кіосків та інших комерційних площ належать профспілці метро USLM.

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У Metrorex кажуть, що профспілка, яка заявила про низку вимог, так і не відреагувала на запрошення прийти на зустріч із керіництвом компанії напередодні пізно ввечері.

Метро є важливою ланкою громадського транспорту у столиці Румунії з понад 2,5-мільйонним населенням і щільним рухом.