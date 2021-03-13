Посольство в Румунії повідомило, коли зможуть повернутися українські моряки з затонулого судна

Посольство України в Румунії повідомило, коли зможуть повернутися додому українські моряки з затонулого біля румунських берегів судна.

За цим повідомленням, залежно від стану здоров’я і терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати на наступному тижні.

Стан врятованих українських моряків задовільний; усі вони перебуватимуть під медичним наглядом в повітовій лікарні міста Констанца до 15 березня, мовиться в повідомленні. 12 березня ввечері співробітники посольства вручили всім морякам посвідчення на повернення в Україну. Всі моряки забезпечені одягом і належним харчуванням.

Тим часом на місці аварії далі шукають тіло загиблого капітана судна, яке бачили в морі після аварії, але не змогли підняти на борт, і першого помічника капітана, який наразі вважається зниклим безвісти.

Про аварію суховантажного судна з екіпажем, який складали громадяни України, стало відомо 11 березня. З 13 членів екіпажу врятували 10, загинули двоє, ще один зник безвісти.

Судно Volgo Balt 179 під прапором Коморських Островів, яке затонуло в Чорному морі в сильний шторм за 76 морських миль від румунського порту Констанца, йшло до цього порту з російського Ростову-на-Дону з вантажем вугілля. Фактичним власником і оператором судна, збудованого 1973 року, за повідомленнями, є українська компанія «Сітранс» із Миколаєва.