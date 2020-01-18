Найєм: Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського

Український бізнесмен Ігор Коломойський має «величезний» вплив на державу, і це створює проблеми для президента України Володимира Зеленського. Про це у «Суботньому інтерв’ю» розповів заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм.

«Коломойський має величезний вплив на державу, на рішення, які приймаються, але мені здається, що зараз він – більше проблема президента, ніж його друг. І я думаю, що якби ми зараз спитали Володимира Зеленського, чи хотів би він позбавитися цієї проблеми, чи він спирається на Коломойського, то він обрав би перший варіант відповіді. Бо всі люди, які афілійовані з Коломойським зараз, по факту працюють, як іржа, в його команді, вони деструктивно впливають і на фракцію в парламенті, і на урядові рішення, і на сам уряд, і на рішення президента», – вважає Мустафа Найєм.

Чиновник вважає, що Коломойський може впливати не безпосередньо на Зеленського, а через наявні в нього інструменти.

«У нього є медіа, у нього є партнери, у нього є партнери-бізнесмени, у тому числі люди, які працюють у правоохоронних органах, в державних органах і так далі. Тому я не сказав би, що це буде так просто його позбавитися», – сказав заступник гендиректора «Укроборонпрому».

Наприкінці листопада Зеленський заявив, що Коломойський «не є президентом України». «Він – громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на ЄС. Саме народ України обирає, куди нам йти», – зазначив Зеленський.

13 листопада вийшло інтерв’ю Ігоря Коломойського виданню The New York Times, де він запропонував Україні відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії. Він переконаний, що Європейський союз й НАТО ніколи не візьмуть Україну до свого складу.