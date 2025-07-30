Мін’юст: на Запоріжжі з виправної колонії, яка зазнала удару РФ, одразу евакуювали засуджених

З Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області, яка зазнала російського авіаудару, одразу евакуювали засуджених, заявив міністр юстиції Герман Галущенко.



«У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Наразі ми вивчаємо всі обставини, включно з тим, як саме був завданий цей удар», – сказав Галущенко, якого цитує пресслужба Мін’юсту.



За словами міністра, характер удару свідчить про те, що ціллю була саме пенітенціарна установа, тому зараз ретельно вивчаються всі обставини атаки.



Також Галущенко наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави-агресора по пенітенціарній установі.



«Ми вже звернулися до міжнародних організацій із закликом приїхати на місце події, і зафіксували цей факт умисного тероризму. Обстріли установ, де утримуються люди, – це пряме порушення міжнародного гуманітарного права», – додав міністр.

Пізно ввечері 28 липня сили РФ чотирма КАБами завдали авіаційного удару по території Біленьківської виправної колонії. За даними Державної кримінально-виконавчої служби,загинули 17 людей, ще 42 людей – постраждали.