У Колумбії в авіакатастрофі загинули 15 людей, зокрема законодавець

В авіакатастрофі на північному сході Колумбії загинули 15 людей, зокрема місцевий законодавець, повідомила державна авіакомпанія Satena.

За даними влади в Боготі, літак розбився 28 січня в гірському районі поблизу кордону з Венесуелою, в результаті чого загинули всі пасажири й екіпаж.

Двомоторний турбогвинтовий літак Beechcraft 1900 вилетів із Кукути на кордоні з Венесуелою до міста Окана, повідомила Satena. Рейс мав тривати 23 хвилини. Авіадиспетчерська служба втратила зв’язок із літаком через 12 хвилин після початку польоту, додав перевізник.

Що стало причиною катастрофи – невідомо. Колумбійське управління цивільної авіації заявляло про погані погодні умови в районі падіння літака.

Згідно зі списком пасажирів, опублікованим авіакомпанією, на борту літака перебували член палати депутатів Колумбії Діоген Кінтеро з командою, а також Карлос Сальседо, кандидат на майбутніх виборах до місцевого Конгресу.

Район, де розбився літак, – це гірський регіон, де діють незаконні збройні угруповання, такі як Армія національного визволення.