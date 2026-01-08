Трамп запросив до Білого дому президента Колумбії, якого раніше критикував

Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом Колумбії Густаво Петро і запросив його до Білого дому. Це сталося після того, як обидва лідери обмінялися різкими висловлюваннями на адресу один одного, а Трамп погрожував Петро повторенням долі вивезеного американськими військовими до США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Трамп написав у соцмережі Truth Social, що розмова з колумбійським лідером була для нього «великою честю». Під час розмови, яка відбулася з ініціативи Петро, колумбійський лідер, за словами Трампа, пояснив йому ситуацію з наркотиками та розбіжностями щодо інших тем. «Я оцінив його дзвінок і його тон», – написав Трамп, зазначивши, що триває підготовка до зустрічі в Білому домі.

Раніше влада США відкликала видану Густаво Петро візу на в’їзд до країни – після того, як він взяв участь у пропалестинській акції протесту в Нью-Йорку.

Президент Колумбії заявив на мітингу своїх прихильників, що вперше поговорив із Трампом, щоб відновити діалог між двома країнами. Діалог він назвав «історичною подією». «Ми поговоримо з президентом Трампом про глобальний мир і демократію, мир у Латинській Америці та її суверенітет, мир у Колумбії та стратегію боротьби з наркотиками», – сказав Петро про теми майбутньої зустрічі. Він також зазначив, що говорив із Трампом про те, що Латинська Америка могла б стати джерелом «чистої енергії» для США та інших країн.

Густаво Петро дотримується лівих поглядів. Він різко засудив операцію США у Венесуелі та арешт Мадуро. Також він критикував адміністрацію Трампа за підтримку Ізраїлю. Трамп у відповідь відгукнувся про колумбійського лідера як про «нездорову людину, яка виробляє кокаїн і продає його Сполученим Штатам». Він також зазначив, що пропозиції провести в Колумбії військову операцію, подібну до венесуельської, «звучать непогано».