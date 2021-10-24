У Колумбії затримали впливового наркобарона

У Колумбії затримали ймовірного керівника найбільшої в країні кримінальної організації під назвою Clan del Golfo, яка контролює близько половини поставок колумбійського кокаїну.

Один з найбільш впливових наркобаронів Дайро Антоніо Усага, відомий також як Отоніель, був затриманий внаслідок спецоперації за участю 500 поліцейських і 22 вертольотів. Один поліцейський в ході операції загинув.

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що затримання Усаги можна порівняти лише з затриманням знаменитого наркоторговця Пабло Ескобара. Президент назвав результат операції «найзначнішим ударом по наркоторгівлі у Колумбії у 21-м столітті», цитує колумбійську пресу DW.

Усага в минулому брав участь в антиурядових рейдах на стороні ліворадикального угруповання «Армія національного звільнення» (ELN). Потім від лівого радикалізму перейшов до правого, ставши членом угруповання «Об’єднані сили самооборони Колумбії» (AUC). Її колишні учасники нині складають ядро Clan del Golfo, чисельність цього угруповання становить від 1200 до 1800 чоловік.

Крім наркоторгівлі, Усагу звинувачують у вбивствах поліцейських, сексуальне насильство щодо дітей і вербування підлітків в кримінальну організацію.

Судячи з наявної інформації, угруповання Clan del Golfo співпрацює з найбільшим мексиканським наркокартелем Sinaloa.