У Росії заочно засудили командира РДК Дениса Капустіна, який воює на боці України

Військовий суд у Москві заочно засудив до довічного терміну у колонії особливого режиму командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна, який воює на боці України. Про це видання «Медіазона» повідомляє 16 листопада з посиланням на речника суду.

Капустін визнаний винним за звинуваченнями у державній зраді, замаху на теракт, навчанні терористичній діяльності, створенні терористичної спільноти та придбанні вибухівки.

Суд відбувався в закритому режимі, журналісти довідалися про нього випадково. Оголошення вироку мало бути відкритим для публіки, але журналістів на нього не пустили.

У квітні 2023 року суд у Москві заочно заарештував Капустіна у справі про березневий рейд у села у Брянській області, відповідальність за яку взяв на себе РДК.

Після рейду Капустіна внесли до російського списку терористів та екстремістів, що зазвичай означає порушення кримінальних справ за відповідними статтями, і оголосили у федеральний розшук. РДК ще кілька разів здійснював рейди до прикордонних російських регіонів та атакував дронами військовий аеродром у Курській області. Під час таких рейдів було вбито або взято в полон кілька російських військовослужбовців.

«Російський добровольчий корпус» – збройне формування, яке воює на боці України, але складається, як стверджується, виключно з російських громадян. Згідно з заявами бійців РДК, їхня мета – «звільнення своєї землі від путінського режиму». У Росії РДК визнаний терористичною організацією.