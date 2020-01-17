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17 січня 2020, Київ 09:27
Новини | Політика

Парламентський комітет планує розглянути звільнення Альони Бабак

Альона Бабак очолювала міністерство розвитку громад і територій з 29 серпня 2019 року

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує розглянути звільнення міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак 17 січня. Така інформація зазначена в порядку денному на сайті комітету.

Згідно з переліком, звільнення Бабак буде першим із питань на розгляді засідання, яке має початися о 9 ранку в п’ятницю. Доповідатиме голова комітету, народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко.

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Напередодні видання «Українська правда» поширило інформацію, що голова Міністерства розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку.

Альона Бабак очолювала міністерство з 29 серпня 2019 року.

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