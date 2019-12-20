Уряд звільнив Качурець з посади заступниці міністра охорони здоров’я

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністра охорони здоров’я Младену Качурець, яка написала заяву про відставку.

«Звільнити Качурець Младену Ігорівну з посади заступника міністра охорони здоров’я України за власним бажанням», – йдеться в розпорядженні від 18 грудня, яке з’явилося на урядовому порталі.

Заступниця міністра охорони здоров’я Младена Качурець 17 грудня повідомила, що написала заяву про звільнення за власним бажанням, заявивши про відсутність командної роботи та спільної політичної позиції у відомстві під керівництвом Зоряни Скалецької.

Сама Зоряна Скалецька ситуації щодо звільнення своєї заступниці публічно не коментувала.

Після зміни керівництва МОЗ і з відходом з посади Уляни Супрун деякі держслужбовці відомства почали заявляти про тиск на них. Після цього в новому уряді заявили, що вивчать ситуацію. Серед останніх гучних звільнень – відставка голови Національної служби здоров’я Олега Петренка. Крім того, очільниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко анонсувала, що до кінця року залишить відомство практично з усією своєю командою.