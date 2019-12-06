«Попросили видалити згадки про попередню команду». Хронологія нового скандалу в МОЗ

Генеральний директор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я України Ірина Литовченко збирається до кінця року залишити відомство практично з усією своєю командою.

«Вчора вони перейшли межу, яку я для себе ставила», – написала Литовченко у фейсбуці. За її словами, 5 грудня потенційний державний секретар МОЗ Інна Солодка зателефонувала системним адміністраторам сайту та сказала, що у них є п’ять хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду.

«Можливо, хтось щось не так зрозумів і просили зовсім не про це, але доручення нікому не здалося дивним. Ще на першому чи другому тижні роботи цього міністра (Зоряни Скалецької – ред.) мене примусили переписувати всі протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, «бо Зоряна нервує», – розповіла Литовченко.

Вдень 5 грудня колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала, що дані про її команду зникли із сайту МОЗ через кілька годин після того, як на її сторінці вийшов «допис із аргументованою критикою дій та бездіяльності» нового керівництва міністерства.

«Це дійсно дуже зріла реакція дорослих людей, які взяли на себе зобов’язання розвивати та змінювати країну. Схоже, політичне керівництво намагається не лише зупинити трансформацію системи охорони здоров’я, а й стерти згадки про роботу сотень людей, які три роки працювали над створенням нової системи з прозорими правилами та пацієнтом в центрі уваги», – прокоментувала ситуацію Супрун.

Уже надвечір дані знову з’явилися на сайті міністерства. У самому МОЗ назвали інформацію про наказ керівництва прибрати з офіційного сайту прізвища попередніх очільників установи неправдивою. Відомство пояснило збій даних «технічними роботами» і вибачилося перед тими, «кому це могло завдати складнощів в роботі та відволікло на безпідставні фантазії».

«Керівництво міністерства глибоко цінує роботу команди Уляни Супрун і засуджує будь-які провокації з намаганням створити вигляд протистояння між командами, які в різні часи докладають зусиль для забезпечення дієвої системи охорони здоров’я в Україні. Реформа охорони здоров’я продовжується, і ми будемо рішуче протистояти фейкам щодо її майбутнього», – наголосили в міністерстві.

Із практично з аналогічною заявою на своїй сторінці у фейсбуці виступила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.​

Ірина Литовченко назвала повідомлення про технічний збій «відвертою брехнею».

«Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих та прикрити черговий свій факап «поганими державними службовцями». За 100 днів уряду нас лякали аудитом і перевірками, натравлювали на мене СБУ, погрожували тітушки, підсовували підсадних співробітників, давали нереалістичні доручення, що cуперечать одне одному... Жодного разу моя команда не відмовилася виконувати свій обов’язок державних службовців та виконувала всі найнедолугіші завдання», – заявила Литовченко, яка працює на посаді керівника Директорату стратегічного планування та євроінтеграції з лютого 2018 року.

Вона наголосила, що «було б прикрим самогубством» заходити у найскладнішу реформу країни з керівництвом, «яке замість підтримки і побудови команди думає лише про власне крісло».

Литовченко додала, що паралельно міністерство «обростає дедалі більшою кількістю персонажів із неоднозначною репутацією, які чекають на можливість відірвати шматочок державного бюджету».

За її словами, серед них – директор Інституту серця Борис Тодуров, колишній ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан, Катерина Амосова, яка бореться за посаду ректора Національного медичного університету імені Богомольця, колишні співробітники МОЗ Галина Довганчин та Микола Хобзей, колишній керівник відділення трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології й трансплантації кісткового мозку «Охмадиту» Олег Рижак та заступник директора фармакологічної компанії​ «ІнтерХім» Олександр Чумак.

Радіо Свобода звернулося до пресслужби Міністерства охорони здоров’я з проханням висловити свою позицію з приводу заяв Ірини Литовченко. На момент виходу матеріалу коментар отримати не вдалося.