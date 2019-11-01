Скалецька повідомила про скасування посади радника в МОЗ

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила про скасування інституту радників у своєму відомстві. Вона повідомила про підписання відповідного наказу 1 листопада.

Це вона пояснила тим, що радників нібито сприймають як представників міністра.

«Я вважаю недопустимим, коли будь-якого радника сприймають, як ще одного міністра. А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо. В моїй системі цінностей радник – це людина, яка повинна радити і допомагати, ефективно комунікувати з командою, доводити і узгоджувати свою позицію в конструктивній дискусії», – сказала Скалецька.

За повідомленням преслужби МОЗ, міністерство продовжить співпрацю з експертами «над вирішенням певних викликів», однак вони не матимуть статусу радників.

15 жовтня Зоряна Скалецька в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила, що перегляне «інститут радників» у МОЗ.

23 вересня новопризначений заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук провів зустріч з директоратами МОЗ. У ЗМІ потрапив аудіозапис його розмови, в перебігу якої згадувався як «необхідний» у переліку закупівель лікарський препарат однієї фармкомпанії, гонорар від якої задекларувала радниця міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Ольга Голубовська.

Голубовська згодом пояснила, що препарат, про який йшлося, є життєво необхідний та безальтернативний для певної категорії хворих.