МОЗ передало до правоохоронних органів результати аудиту в Національному інституті раку

Міністерство охорони здоров’я 25 жовтня повідомило про результати аудиту в Національному інституті раку. За повідомленням, висновки також були спрямовані до правоохоронних органів.

Як стверджують в МОЗ, перевірка виявила в медичній установі низку порушень, а саме:

відсутність регламентованого порядку формування потреб для закупівель ліків та медичних виробів

«необґрунтовано велику» залишки препарату для дорослих онкохворив «Метотрексат Тева»: понад 4 тисяч упаковок

невикористання семи одиниць дорогого медичного обладнання, яке натомість стоїть на складі

нестачу 149 комп’ютерів загальною вартістю близько 700 тисяч гривень (за заявою МОЗ, їх Інститут закупив у 2017 році)

«МОЗ України надало свої рекомендації Національному інституту раку для негайного вирішення всіх проблемних питань. В тому числі, рекомендації керівництву Інституту, щоб притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущені всі порушення. Більше того, міністерство направило до правоохоронних органів матеріали отримані за результатом аудиту та сподівається на справедливе слідство», – заявили у відомстві.

Національний інститут раку наразі публічно не коментував заяви міністерства.

Зоряна Скалецька повідомила про наказ щодо аудиту в НІР 19 вересня.

Увечері 16 серпня Національна поліція повідомила про обшуки в приміщеннях Національного інституту раку. За даними поліцейських, медики установи отримали хабарі від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від підприємств – за перемогу в конкурсних торгах. Хабарі зокрема нібито вимагали за надання пацієнтам ліків, які мають видаватися безоплатно.

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Національний інститут раку заперечив дані поліції щодо хабарів за перемогу в торгах.

МОЗ, який на той момент очолювала Уляна Супрун, заявило про готовність до співпраці з правоохоронними органами у справі щодо Національного інституту раку.

17 вересня прокуратура Києва повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу. Їх звинувачують у заволодінні коштами онкохворих громадян.