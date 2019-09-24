«Ми уважно вивчаємо ситуацію» – Гончарук про відкритого листа від держслужбовців МОЗ

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що отримав відкритого листав від держслужбовців Міністерства охорони здоров’я, і в уряді уважно вивчають ситуацію.

«Сьогодні працівники Міністерства охорони здоров’я звернулись до мене з відкритим листом, щоб привернути увагу до проблеми всередині міністерства. Ми уважно вивчаємо ситуацію. Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав. Так само не маю жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької», – написав Гончарук на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Скалецька наразі перебуває у відрядженні в Нью-Йорку, де бере участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

«Впевнений, що після свого повернення, пані Зоряна знайде шляхи вирішення проблеми всередині МОЗу», – додав Гончарук.

24 вересня держслужбовці Міністерства охорони здоров’я виступили з відкритим листом до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому вказали, що дії нового керівництва відомства загрожують продовженню реформи охорони здоров’я в Україні. У тексті листа йшлося про тиск на керівництво директоратів МОЗу і роботу «по понятіям». Підписантами листа до прем’єра стали понад 40 держслужбовців Мінохорониздоров’я.

Профільний міністр Зоряна Скалецька ситуацію не коментувала.

Верховна Рада призначила Скалецьку міністром охорони здоров’я 29 серпня, попри численні заклики громадськості зберегти на посаді Уляну Супрун, яка виконувала обов’язки глави МОЗ із серпня 2016 року.