«Залишатися на посаді – компроміс із совістю» – заступниця Скалецької пояснила рішення про відставку

Заступниця міністра охорони здоров’я Младена Качурець повідомила, що написала заяву про звільнення за власним бажанням, заявивши про відсутність командної роботи та спільної політичної позиції у відомстві під керівництвом Зоряни Скалецької.

«Була переконана, що міністерка Зоряна Скалецька, яку я знала зі студентських років як викладачку і експертку з медичного права, також розуміє необхідність приймати часом непопулярні, але потрібні рішення, усвідомлює важливість командної роботи. Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться. Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс, щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків, ігнорувалися або блокувалися», – написала Качурець на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що за час її більш ніж тримісячної роботи у МОЗ так і не було затверджено розподіл обов’язків між заступниками.

«Без розподілу обов’язків ніхто з заступників не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження та працювати на результат, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність. Одночасно з діяльністю заступників, певні паралельні завдання могли ставитися радникам в обхід заступників, а після скасування інституту радників – тим же людям, але вже без відповідного статусу», – повідомила Качурець.

Вона заявила, що при ухваленні рішення про відставку, для неї стала показовою ситуація з Одеським медуніверситетом.

«Домовленості з теперішнім «самопроголошеним» керівництвом Одеського медуніверситету є чітким сигналом, що держава в особі МОЗ схвалює будь-які, навіть рейдерські, методи боротьби за керівництво університетом і розпил державних коштів», – додала Младена Качурець.

Вона підсумувала свій допис у фейсбуці словами: «Залишатись надалі на посаді для мене з багатьох причин – це компроміс із совістю, на який я не піду».

Сама Зоряна Скалецька ситуації щодо звільнення своєї заступниці поки публічно не коментувала.

Після зміни керівництва МОЗ і з відходом з посади Уляни Супрун деякі держслужбовці відомства почали заявляти про тиск на них. Після цього в новому уряді заявили, що вивчать ситуацію. Серед останніх гучних звільнень – відставка голови Національної служби здоров’я Олега Петренка. Крім того, очільниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко анонсувала, що до кінця року залишить відомство практично з усією своєю командою.