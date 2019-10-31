Комітет із закордонних справ Палати представників схвалив резолюцію проти повернення Росії до G7

Міністерство закордонних справ України повідомило, що комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США одностайно ухвалив двопартійну резолюцію проти повернення Росії до «Групи семи» (G7).

«Ухвалена двопартійна резолюція визначає неможливість повернення Росії до «Групи семи» доти, доки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і слідувати стандартам демократичного суспільства. Крім того, прийнятою резолюцією Комітет поновлює свою підтримку України та засуджує дії Росії в Криму», – йдеться в повідомленні.

У МЗС також цитують слова конгресмена з Нью-Джерсі Альбіо Сайресе, який виступив ініціатором резолюції.

«Росія показала, що не має жодної поваги до територіальної чи демократичної цілісності інших націй. Коли вона була усунена зі складу «Групи восьми» у 2014 році через агресію щодо України, сім інших держав висунули вимоги, які вона має виконати для повернення. Росія не виконала жодну з цих вимог, натомість, вона стала проявляти ще більшу агресію щодо України і підривати демократію інших країн, зокрема і Сполучених Штатів Америки», – сказав конгресмен.

Повідомляється, що тепер документ має пройти погодження на рівні Палати представників.

Президент США Дональд Трамп неодноразово пропонував запросити Росію до G7. Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої «Групи семи» провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії) без виконання нею певних умов. Із «Групи восьми» Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.