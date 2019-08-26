Правляча коаліція Німеччини відкидає ідею про повернення Росії до G7 – посол

Правляча коаліція Бундестагу Німеччини «Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціалістичний союз» відкинула ідею запросити Росію на саміт «Групи семи». Відповідну заяву віце-глави фракції Йоганна Вадефуля поширив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Вадефуль схвалив те, що більшість країн G7 виступили проти повернення представників Росії, адже жодна з причин, чому Москву виключили з групи, не усунута.

«Ані анексія Криму, ані воєнна інтервенція Росії на Сході України не усунуті. До того ж G7 заснована як спільнота цінностей. Росія діє проти цієї спільноти. Є достатньо інших форумів за участю Росії для обговорення світових криз. G7 є нині для цього хибним місцем», – йдеться в заяві німецького політика, яку оприлюднив Мельник.

Вадефуль також нагадав, що повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, яке обґрунтовували необхідністю захисту прав російських громадян, не завадило силовикам жорстко придушувати мирні протести в Москві.

Посол України подякував Вадефулю за його позицію.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу «Групи семи», відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу, ще до початку її гібридної агресії на сході України.

Читайте також: У ЄС розповіли про труднощі обговорення ідеї Трампа повернути Росію до «Групи семи»​

У відповідь принаймні в чотирьох інших країнах-членах групи – Великій Британії, Канаді, Німеччині і Франції – наголосили, що це могло б бути можливе тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей про врегулювання на сході України. Але, за винятком голови МЗС Канади Христі Фріланд, українки за національністю, інші промовці не згадували про деокупацію Криму – хоча саме окупація півострова стала причиною виключення Росії.

Схожу позицію про неможливість повернення Росії без її відмови від тих кроків, які спричинили виключення, висловили і в Європейському союзі, де вважають, що на наступний саміт «Групи семи» доцільніше запросити Україну як гостя.