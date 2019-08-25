У ЄС розповіли про труднощі обговорення ідеї Трампа повернути Росію до «Групи семи»

У Європейському союзі розповіли про труднощі обговорення ідеї президента США Дональда Трампа про повернення Росії до «Групи семи» на саміті цієї групи у французькому Біарріці.

Як повідомило журналістам, акредитованим на саміті, джерело в Євросоюзі на умовах анонімності про це обговорення, що відбулося під час вечері лідерів 24 серпня, Трамп виступав із позиції, що Росія – важливий світовий гравець, який має бути залучений до дискусій.

Він аргументував цю позицію тим, що з низки питань, таких, як Іран чи Сирія, більше сенсу залучати президента Росії Володимира Путіна до переговорів, враховуючи, що в цих питаннях Росія є визначним гравцем.

Саме це питання стало найгострішим у перебігу вечері, сказав неназваний посадовець ЄС.

Але, наголосив він, інші учасники заявили, що ці переговори з Росією мають відбуватися не у форматі «Групи семи» чи відновленої «Групи восьми», бо це об’єднання – група демократичних країн.

За словами джерела, дискусія «стала дещо напруженою через думку про те, що «Група семи» – це клуб ліберальних демократій… а цю точку зору президент США вочевидь не поділяє».

Раніше 25 серпня сам Трамп, виступаючи на заходах під час саміту, кілька разів повертався до питання про можливість повернення Росії до «Групи семи» і відновлення формату «Групи восьми».

При цьому він дав знати, що таку можливість лише обговорювали, але наразі ніякого рішення про те, чи запрошувати Росію на наступний саміт 2020 року, немає.

Раніше Трамп, який і прийматиме той саміт у США, не раз висловлював бажання відновити повну співпрацю з Росією без того, щоб Москва усунула причини, через які була виключена.

За словами президента США, згадана дискусія ввечері 24 серпня була «жвавою». Він також стверджував, що «пара керівників» країн «Групи семи» погодилися з ним і сказали, що хотіли б повернення Росії, але не став уточнювати, хто саме це був.

«Ця дискусія триває. Ніяких рішень не ухвалювали. Ми не голосували щодо цього, нічого такого. Просто дискусія», – наголосив Трамп.

За його словами, він іще не знає, чим це закінчиться. «Можливо, просто залишимо все як є», – сказав він.

Уранці 25 серпня французьке Агентство «Франс прес» повідомило з посиланням на неназване «дипломатичне джерело» про згадану дискусію ввечері 24 серпня: «Лідери «Групи семи» виступили за посилення координації з Росією в питаннях нинішніх кризових ситуацій, (але) ще надто рано для реінтеграції».

А перед тим, у ніч на 25 серпня, японські засоби інформації повідомляли про цю ж вечерю лідерів «Групи семи» 24 серпня, що відбулася за зачиненими дверима, з посиланням на «японських урядовців»: лідери обговорювали заклик Трампа повернути Росію і відновити «Групу восьми», але вирішили не оприлюднювати, що саме конкретно вони про це говорили.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу «Групи семи», відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу, ще до початку її гібридної агресії на сході України.

У відповідь принаймні в чотирьох інших країнах-членах групи – Великій Британії, Канаді, Німеччині і Франції – наголосили, що це могло б бути можливе тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей про врегулювання на сході України. Але, за винятком голови МЗС Канади Христі Фріланд, українки за національністю, інші промовці не згадували про деокупацію Криму – хоча саме окупація півострова стала причиною виключення Росії.

Схожу позицію про неможливість повернення Росії без її відмови від тих кроків, які спричинили виключення, висловили і в Європейському союзі, де вважають, що на наступний саміт «Групи семи» доцільніше запросити Україну як гостя.

Тим часом президент України Володимир Зеленський після заяв керівника США нагадував, що умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» могло б бути можливе, є повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків.