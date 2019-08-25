Трамп розповів про можливість повернення Росії до «Групи семи»

Президент США Дональд Трамп повідомив про те, на якому етапі перебуває можливість повернення Росії до «Групи семи» і відновлення формату «Групи восьми».

Виступаючи на саміті «Групи семи» у французькому Біарріці, він кілька разів повертався до цього питання.

При цьому Трамп дав знати, що таку можливість лише обговорювали, але наразі ніякого рішення про те, чи запрошувати Росію на наступний саміт 2020 року, немає. Раніше Трамп, який і прийматиме той саміт у США, не раз висловлював бажання відновити повну співпрацю з Росією без того, щоб Москва усунула причини, через які була виключена.

Зокрема, виступаючи на робочому сніданку з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, на запитання, чи запросить він на саміт 2020 року президента Росії Володимира Путіна, президент США сказав: «Не знаю. Ми це дійсно обговорювали. Ми мали добру дискусію щодо Росії і президента Путіна, жваву дискусію, справді добру. І це, звичайно…» – тут Джонсон перебив його словами «Дійсно жваву» – і Трамп продовжив про ймовірне запрошення Путіна: «Це, звичайно, можливо. Це, звичайно, можливо. Але побачимо».

А виступаючи разом із прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе перед двосторонньою зустріччю з ним, американський керівник отримав запитання про згадану «жваву дискусію» і про те, чи, на його думку, інші члени «Групи семи» підтримають повернення Росії.

«Гадаю, ця робота у процесі. Є багато людей, які хотіли б повернення Росії. Гадаю, це пішло б на користь багато чому у світі. Гадаю, це було б позитивно. Інші люди погоджуються зі мною. От це ми й обговорювали», – сказав Трамп.

«Не знаю, яке рішення ми ухвалимо, те чи інше, але ми дійсно обговорювали питання Росії минулого вечора, про те, чи хочемо ми запросити її повернутися, чи ні. Я гадаю, це піде на користь. Я гадаю, що це позитивно. Інші люди погоджуються зі мною, а дехто не обов’язково погоджується», – додав він.

За словами Трампа, він іще не знає, чим це закінчиться. «Можливо, просто залишимо все як є», – сказав він.

Президент США не став прямо відповідати на запитання, хто саме з керівників країн «Групи семи» погодився з ним. Він сказав лише, що був здивований тим, що кілька з них сказали, що хотіли б повернення Росії, хоча вони, на його думку, не мають із Росією добрих відносин.

«Ця дискусія триває. Ніяких рішень не ухвалювали. Ми не голосували щодо цього, нічого такого. Просто дискусія», – наголосив Трамп.

Раніше 25 серпня французьке Агентство «Франс прес» повідомило з посиланням на неназване «дипломатичне джерело» про згадану дискусію ввечері 24 серпня: «Лідери «Групи семи» виступили за посилення координації з Росією в питаннях нинішніх кризових ситуацій, (але) ще надто рано для реінтеграції».

А перед тим, у ніч на 25 серпня, японські засоби інформації повідомляли про цю ж вечерю лідерів «Групи семи» 24 серпня, що відбулася за зачиненими дверима, з посиланням на «японських урядовців», що лідери обговорювали заклик Трампа повернути Росію і відновити «Групу восьми», але вирішили не оприлюднювати, що саме конкретно вони про це говорили.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу «Групи семи», відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

У відповідь принаймні в чотирьох інших країнах-членах групи – Великій Британії, Канаді, Німеччині і Франції – наголосили, що це могло б бути можливе тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей про врегулювання на сході України, де триває гібридна агресія Москви. Але, за винятком голови МЗС Канади Христі Фріланд, українки за національністю, інші промовці не згадували про деокупацію Криму – хоча саме окупація півострова стала причиною виключення Росії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський після заяв керівника США нагадував, що умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» могло б бути можливе, є повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків.