Україна поінформувала ключові столиці, що підстав для відновлення «G8» і повернення Росії немає – МЗС

Україна поінформувала всі ключові столиці світу, що підстав для відновлення «Групи восьми» і повернення Росії до складу неформального клубу провідних держав немає, заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

«Знаючи, що тема України буде важливою темою порядку денного саміту «Групи семи» у французькому місті Біарріц, ми на всіх рівнях працювали у ключових столицях світу, інформуючи партнерів про відсутність будь-яких зрушень у позиції Росії щодо припинення агресії проти України», – наголосила Зеленко в коментарі агентству «УНІАН».

При цьому дипломат нагадала, що Росію було виключено з «Групи восьми» «саме через початок агресії проти України й окупацію українських територій».

«І ви вже бачите першу реакцію партнерів: повернення Росії до лав «Групи восьми» є можливим лише за умов відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. На цьому наголосив президент України, і таку позицію підтримують наші міжнародні партнери», – заявила Зеленко.

«Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до будь-яких дій у цьому напрямку. Лише за останні кілька тижнів Україна внаслідок ворожих обстрілів втратила 8 військовослужбовців, Крим залишається окупованим, понад 100 українців незаконно утримуються Росією як політичні в’язні, а паспортна агресія на Донбасі триває»,– зауважила речниця МЗС.

За її словами, «останні заяви лідерів Німеччини, Великої Британії та інших держав засвідчили, що вони чітко усвідомлюють можливі наслідки і загрози від поступок Кремлю».

Наприкінці цього тижня лідери країн «Групи семи» – Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії – проведуть саміт на курорті Біарріц у Франції, і їхні відносини з Росією будуть однією з тем їхніх розмов.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон говорив, що повернення Москви до неформального клубу провідних держав залежить від її зусиль для реалізації мінських домовленостей про врегулювання на сході України – хоча причиною виключення Росії стала окупація Криму ще до початку її агресії на Донбасі.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз, – але в їхніх заявах теж не було прямих згадок про необхідність для Росії повернути Україні окупований нею Крим.

Тим часом президент України Володимир Зеленський нагадав, що повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків, є умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» могло б бути можливе.