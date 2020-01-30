Волонтери заявили про незаслужені премії лікарям – у профільному комітеті відповіли

Комітет з державних премій в галузі науки і техніки України прокоментував звинувачення з боку медиків-волонтерів у нібито необґрунтованому присудженні нагороди лікарям-стоматологам. Роз’яснення надали у відповідь на запит Радіо Свобода.
Згідно з роз’ясненням голови комітету Вадима Стогнія, цю премію присуджують не за практичну допомогу військовим, а за наукові дослідження.
«Саме авторами роботи запропоновано нові організаційні форми надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в польових умовах, які рекомендовані для оснащення стоматологічних підрозділів Збройних сил України, впроваджено нові принципи надання медичної допомоги постраждалим з бойовими ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки, в комплексі медичної реабілітації ветеранів АТО з наслідками бойових ушкоджень та захворювань ЩЛД, сучасні методи лікування. Крім того, авторами роботи власноруч виконано десятки операцій військовослужбовцям з бойовими ушкодженнями ЩЛД», – йдеться в роз’ясненні.
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У комітеті також звертають увагу на те, що один із нагороджених, Андрій Лихота, очолює кафедру Української військово-медичної академії, яка готує військових лікарів-стоматологів.
Згідно з обґрунтуванням премії на сайті Комітету, нагороджені розробили «алгоритм та технічне забезпечення надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в мирний та воєнний час».
Попередня версія містила текст «створено та впроваджено в зоні АТО (ООС) ефективної моделі стоматологічної допомоги, яка включає мережу стаціонарних та мобільних стоматологічних кабінетів», який і привернув увагу волонтерів. В установі пояснили, що виправили текст після уточнення від самих науковців.
В січні 2020 року Державну премію в галузі науки і техніки отримав колектив авторів роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час»:
- завідувач кафедри Національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук Владислав Маланчук
- директор Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук Станіслав Шнайдер
- завідувачка відділу Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії, докторка наук Оксана Дєньга
- кандидатка медичних наук, доцент НМУ імені Богомольця Анна Рибачук
- докторка медичних наук, завідувачка кафедри Національної медичної академії імені Шупика Мирослава Драгомирецька
- докторка медичних наук, професорка Національної медичної академії імені Шупика Ірина Мазур
- доктор медичних наук, начальник кафедри Української військово-медичної академії Андрій Лихота
Як повідомили в комітеті, цих людей висунув на нагородження Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України у березні 2019 року. Обговорення відбулося восени минулого року, а в листопаді Комітет ухвалив внести президенту Володимиру Зеленському пропозицію щодо присудження премії.
У комітеті звертають увагу на те, що державну премію в галузі стоматології присудили вперше за 50 років.
22 січня співзасновник волонтерського проєкту «Тризуб-Дентал» Ігор Ященко повідомив, що державну премію в галузі науки і техніки отримали люди, непричетні до діяльності в зоні Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі, хоча саме цією діяльністю премія нібито й обґрунтована. Волонтер зокрема звернув увагу на твердження, до лауреатами премії «створено та впроваджено в зоні АТО (ООС) ефективної моделі стоматологічної допомоги, яка включає мережу стаціонарних та мобільних стоматологічних кабінетів», зазначивши, що воно не відповідає дійсності.
Волонтерський рух «Тризуб Дентал» існує з 2015 року. Волонтери безкоштовно надають стоматологічну допомогу українським військовим в зоні Операції об’єднаних сил.
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