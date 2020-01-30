Волонтери заявили про незаслужені премії лікарям – у профільному комітеті відповіли

Комітет з державних премій в галузі науки і техніки України прокоментував звинувачення з боку медиків-волонтерів у нібито необґрунтованому присудженні нагороди лікарям-стоматологам. Роз’яснення надали у відповідь на запит Радіо Свобода.

Згідно з роз’ясненням голови комітету Вадима Стогнія, цю премію присуджують не за практичну допомогу військовим, а за наукові дослідження.

«Саме авторами роботи запропоновано нові організаційні форми надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в польових умовах, які рекомендовані для оснащення стоматологічних підрозділів Збройних сил України, впроваджено нові принципи надання медичної допомоги постраждалим з бойовими ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки, в комплексі медичної реабілітації ветеранів АТО з наслідками бойових ушкоджень та захворювань ЩЛД, сучасні методи лікування. Крім того, авторами роботи власноруч виконано десятки операцій військовослужбовцям з бойовими ушкодженнями ЩЛД», – йдеться в роз’ясненні.

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У комітеті також звертають увагу на те, що один із нагороджених, Андрій Лихота, очолює кафедру Української військово-медичної академії, яка готує військових лікарів-стоматологів.

Згідно з обґрунтуванням премії на сайті Комітету, нагороджені розробили «алгоритм та технічне забезпечення надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в мирний та воєнний час».

Попередня версія містила текст «створено та впроваджено в зоні АТО (ООС) ефективної моделі стоматологічної допомоги, яка включає мережу стаціонарних та мобільних стоматологічних кабінетів», який і привернув увагу волонтерів. В установі пояснили, що виправили текст після уточнення від самих науковців.

В січні 2020 року Державну премію в галузі науки і техніки отримав колектив авторів роботи «Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час»:

завідувач кафедри Національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук Владислав Маланчук

директор Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук Станіслав Шнайдер

завідувачка відділу Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії, докторка наук Оксана Дєньга

кандидатка медичних наук, доцент НМУ імені Богомольця Анна Рибачук

докторка медичних наук, завідувачка кафедри Національної медичної академії імені Шупика Мирослава Драгомирецька

докторка медичних наук, професорка Національної медичної академії імені Шупика Ірина Мазур

доктор медичних наук, начальник кафедри Української військово-медичної академії Андрій Лихота

Як повідомили в комітеті, цих людей висунув на нагородження Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України у березні 2019 року. Обговорення відбулося восени минулого року, а в листопаді Комітет ухвалив внести президенту Володимиру Зеленському пропозицію щодо присудження премії.

У комітеті звертають увагу на те, що державну премію в галузі стоматології присудили вперше за 50 років.

22 січня співзасновник волонтерського проєкту «Тризуб-Дентал» Ігор Ященко повідомив, що державну премію в галузі науки і техніки отримали люди, непричетні до діяльності в зоні Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі, хоча саме цією діяльністю премія нібито й обґрунтована. Волонтер зокрема звернув увагу на твердження, до лауреатами премії «створено та впроваджено в зоні АТО (ООС) ефективної моделі стоматологічної допомоги, яка включає мережу стаціонарних та мобільних стоматологічних кабінетів», зазначивши, що воно не відповідає дійсності.

Волонтерський рух «Тризуб Дентал» існує з 2015 року. Волонтери безкоштовно надають стоматологічну допомогу українським військовим в зоні Операції об’єднаних сил.