Степанов розповів, коли можуть дозволити концерти в Україні

Про відновлення концертів в Україні зможуть говорити ближче до 22 червня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

«Взагалі проведення масових заходів не передбачене на тих етапах, які в нас є сьогодні... Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – які саме, у який спосіб можливо дозволити ті чи інші великі заходи, у які строки і за яких умов», – сказав Степанов.

22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня. В Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.