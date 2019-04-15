Конфіскований у Порошенка завод стане ремонтною базою ЧФ Росії в Криму

На «Севастопольському морському заводу» («Севморзаводі») в Севастополі, який до анексії Криму Росією належав президентові України Петру Порошенку, будуть ремонтувати кораблі російського Чорноморського флоту. Про це російському державному агентству новин «РИА Новости» заявив директор заводу Володимир Баженов.

Він повідомив, що за програмою модернізації підприємство повинні оснастити новою технікою, що дозволяє ремонтувати судна різного класу і призначення. На заводі є два сухих доки, де можна проводити ремонт суден довжиною до 165 метрів і шириною до 22 метрів. Зараз на «Севморзаводі» будують два важких плавучих крани. Протягом року підприємство прийме на ремонт військові кораблі Чорноморського флоту Росії.

Севастопольський морський завод і ще 12 промислових підприємств були «націоналізовані» підконтрольною Москві владою Криму в 2015 році після анексії українського півострова Росією.

У лютому 2018 року прем’єр Росії Дмитро Медведєв своїм розпорядженням перевів «Севморзавод» у федеральну власність.

У вересні 2018 року президент України Петро Порошенко заявляв, що у нього немає бізнесу в Росії, при цьому він згадував, що після анексії Криму російська влада конфіскувала у нього Севастопольський морський завод. «Де-факто його у мене немає, але окупантам дарувати його ніхто не збирається», – казав Порошенко.