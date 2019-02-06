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07 Лютий 2019, Київ 00:10
Новини | Політика

Конгресмен США прийшов на виступ Трампа з українським прапором

Трамп виступив у Конгресі 5 лютого

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Американський конгресмен-демократ Біл Паскрелл прийшов з українським прапором на виступ президента США Дональда Трампа «Про стан держави».

«У промові згадується про Росію, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником і другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії», - написав Паскрелл в Twitter.

Традиційно виступ президента США з промовою «Про стан держави» є урочистою подією і приводом для законодавців засвідчити свою позицію з того чи іншого питання.

Трамп про лідерство США у гонці озброєнь і порушення Росією ДРСМД – відео
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Трамп про лідерство США у гонці озброєнь і порушення Росією ДРСМД – відео

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Цього разу багато жінок-конгресменів вибрали біле вбрання для участі в події. Таким чином вони вшановували рух суфражисток в США, які сто років тому добилися права голосування для жінок в цій країні.

Конгресвумен прийшли на виступ Трампа в білому одязі
Конгресвумен прийшли на виступ Трампа в білому одязі

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