Конгресмен США прийшов на виступ Трампа з українським прапором

Американський конгресмен-демократ Біл Паскрелл прийшов з українським прапором на виступ президента США Дональда Трампа «Про стан держави».

«У промові згадується про Росію, а я з гордістю несу сьогодні український прапор на знак солідарності з нашим союзником і другом, в той час як народ України продовжує протистояти російській агресії», - написав Паскрелл в Twitter.

Традиційно виступ президента США з промовою «Про стан держави» є урочистою подією і приводом для законодавців засвідчити свою позицію з того чи іншого питання.

Цього разу багато жінок-конгресменів вибрали біле вбрання для участі в події. Таким чином вони вшановували рух суфражисток в США, які сто років тому добилися права голосування для жінок в цій країні.