Конгрес США схвалив законопроєкт про запобігання «шатдауну» і направив його Байдену

Палата представників Конгресу США 18 січня схвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня і запобігання часткового закриття уряду («шатдауну»), відправивши його президенту Джо Байдену для остаточного затвердження.

Законопроєкт був схвалений 314-108 голосами, причому всі голоси, окрім двох «проти», були подані республіканцями. Сенат ухвалив законопроект раніше, проголосувавши за нього 77-18 голосами ще до закінчення терміну, встановленого на вихідні.

«У нас хороші новини для Америки. У п’ятницю не буде закриття уряду», – заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) безпосередньо перед голосуванням у Сенаті.



Документ продовжить тимчасове фінансування федеральних програм до двох термінів – 1 та 8 березня.

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США 8 січня досягли угоди щодо федеральних витрат, спрямованої на запобігання зупинки роботи уряду. За словами спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона, «угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,6 трильйона доларів».

Бюджет США на 2024 фінансовий рік, який уже розпочався 1 жовтня 2023 року, досі залишається не ухвалений «повною мірою». Профільні комітети Палати представників і Сенату не змогли узгодити 12 законопроєктів, які власне й формують державний бюджет – головним чином через розбіжності щодо витрат.