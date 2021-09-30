Оголошено новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України

Уряд оголосив повторний конкурс на зай­няття посади голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ), починаючи з 30 вересня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Для участі в конкурсі кандидати мають подати, зокрема, заяву про участь у конкурсі із зазначенням основ­них мотивів щодо зайняття посади, резюме, підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік та ін. Документи прийматимуться до 17:00 13 жовтня 2021 р. винятково через Єдиний портал вакансій державної служби», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, тестування кандидатів відбудеться 20 жовтня.

Повідомляється, що кандидати повинні мати ступінь вищої освіти (не нижче магістра) та досвід роботи на посадах держслужби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я — не менше 3 років, а загальний стаж – не менше 7 років.

Про конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України повідомлялося у травні, потім у серпні.

Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Дмитро Самофалов.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.