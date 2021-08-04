Уряд оголосив повторний конкурс на посаду голови НСЗУ

Кабінет міністрів України оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Наразі маємо двох переможців на заступників голови НСЗУ (проходять перевірку), а від нового конкурсу очікую кандидатур для обрання гідного та амбітного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 мільярдів гривень. Розглядатиму кандитатів неупереджено і виключно за їхніми професійними якостями. Хочу бачити керівника, який «житиме» медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему», – написав Ляшко у фейсбуці.

Крім того, за словами міністра, уряд підтримав його прохання ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, «який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку». Найближчим часом буде також оголошений відповідний конкурс.

Про початок попереднього конкурсу Ляшко повідомляв у травні.

У липні міністр запропонував уряду оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України, бо «не зміг з першої спроби визначитися з потенційним очільником НСЗУ».

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.