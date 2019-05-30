Кононенко залишає партію Порошенка, щоб «поступитися місцем молодим патріотам»

Перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді, соратник екс-президента Ігор Кононенко заявляє, що залишає всі партійні посади, а також не має наміру балотуватися в парламент за списком партії «Європейська солідарність».

«Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні. Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади – це мій особистий внесок у створення «соціальних ліфтів» в Україні», – написав Кононенко у Facebook пізно ввечері 29 травня.

На парламентських виборах 2014 року Кононенко був обраний у загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії «Блок Петра Порошенка». У партії «БПП Солідарність» він є членом Центральної ради.

Національне антикорупційне бюро України вивчає причетність Ігоря Кононенка до схем із виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.

У квітні Кононенко приходив на допит у НАБУ після розслідування «Схем» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).