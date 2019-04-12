Резонансне розслідування «Схем» про аферу в енергетиці обговорили у парламенті

У Верховній Раді депутати та представники правоохоронних структур обговорили розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») «П. дав добро», де були оприлюднені записи телефонних розмов за участю соратника та близького друга президента Ігоря Кононенка, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода.

Народні депутати, представники Національного антикорупційного бюро, Антимонопольного комітету та Нацкомісії з питань регулювання енергетики зібрали для цього на базі профільного комітету – з питань протидії корупції – круглий стіл, щоб обговорити розслідування «Схем», у якому, за словами голови комітету з питань протидії корупції Віктора Чумака, розповідається «про всі схеми, які є на сьогоднішній день в енергетиці і впливають на стан економічної безпеки і економічної незалежності держави».

Член цього ж комітету народний депутат Сергій Лещенко додав: «Те розслідування, яке були зроблено журналістами Радіо Свобода, програма «Схеми», продемонструвало всій країні аудіозаписи, на яких пан Крючков домовляється з паном Кононенко, з панами Суркісами про схему виведення державних грошей на приватні потреби і подальший розподіл цих грошей серед правлячих кланів. І ці схеми мають лягти в основу кримінальних справ», – сказав Лещенко.

Під час обговорення слово також взяла народний депутат від «Самопомочі», секретар комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька і наголосила: «Окрім того, що розкрадалися гроші з державних обленерго на сотні мільйонів гривень в абсолютно цинічний спосіб, найцинічніше це те, що сьогоднішня влада насправді бачить тільки вас, шановні громадяни України, як джерело покриття тих всіх витрат, які були понесені, покриттям всіх тих схем на сотні мільйонів гривень».

«Ніхто чомусь не розглядає питання про те, щоби притягати до відповідальності тих, хто стояв за цими схемами. Ніхто не ставить питання про те, що саме ці, наприклад, мають понести не тільки кримінальну відповідальність, а можливо за цей рахунок будуть погашені ці заборгованості», – додала Войціцька.

Присутній на цьому обговоренні керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський наголосив, що за фактами розкрадань коштів «Запоріжжяобленерго» вже є офіційне розслідування з 2015 року, в рамках якого повідомлено про підозру бізнесмену Дмитру Крючкову, який зараз перебуває у в'язниці Німеччини.

«Ми готували проекти підозр і неодноразово направляли їх до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури по інших ймовірних учасниках даної схеми, серед яких і службові особи державних підприємств, і службові особи споживачів електроенергії, які не розрахувались, на нашу думку, належним чином за спожиту електроенергію, але на даний час ці підозри не погоджені», – проінформував Калужинський.

Раніше «Схеми» розповіли про організацію однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років, яка обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова та які отримала редакція. Події охоплюють період весни-літа 2015 року, коли остаточно формується вертикаль влади після революційних подій, а різні напрямки закріплюються за конкретними кураторами та виконавцями.

Для верифікації телефонних розмов «Схеми» передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері (США), створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат. Отримані високі показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією.

Журналісти проаналізували телефоні розмови, співставивши з відкритими даними, документами та реальними подіями, які стосуються періоду весни-літа 2015 року. Під час спілкування фігуранти, серед яких нині розшукуваний екс-голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитро Крючков, бізнес-партнер Петра Порошенка Ігор Кононенко, бізнесмени брати Суркіси та народний депутат від «Народного фронту» Ігор Котвіцький – обговорюють у тому числі незаконні способи отримання та збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго» та «Харківобленерго», контрольні пакети акцій в яких належать державі в особі Фонду державного майна України. Також багато розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою.

«Схеми» звернулись до всіх фігурантів телефонних розмов, частина із них вирішила відмовчатись, частина спростувала свої зв’язки із Дмитром Крючковим. Зокрема, брати Суркіси не відповіли на запит «Схем».

Журналісти також декілька разів приїжджали в офіс народного депутата Ігоря Кононенка, оскільки він не відповідав на дзвінки з проханням про коментар та повідомлення з вичерпним списком запитань. Перед ефіром він надіслав в редакцію лист, пообіцявши інтерв’ю лише після виходу розслідування. Утім, згодом заявив, що готує позов проти Радіо Свобода до закордонного суду – і скасував обіцяне інтерв’ю.

Після виходу розслідування «П. дав добро» редакція на запит НАБУ передала детективам записи розмов Дмитра Крючкова з Ігорем Кононенком і братами Суркісами – згодом їх долучили до матеріалів офіційного розслідування.

У свою чергу, президент Петро Порошенко заявив, що не знав про причетність свого соратника Кононенка до корупційної афери в енергетиці.

Натомість у відповідь на офіційний запит «Схем» у НАБУ повідомили, що викликали на допит Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів.

Пізніше стала відома дата екстрадиції в Україну бізнесмена Крючкова, який звітував Кононенку та Суркісам про афери в енергетиці.

Дмитро Крючков – колишній народний депутат. Із 2006-го півтора року був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014-му – став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.