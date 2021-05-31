Український консул відвідав кримчанина Приходька у російському СІЗО

У проукраїнського активіста з окупованого Росією Криму Олега Приходька, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі №1 у російському місті Ростов-на Дону, зберігаються серйозні проблеми зі здоров’ям – він страждає від опухання ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на консула України Тараса Малишевського, який 28 травня відвідав Олега Приходька у ростовському СІЗО.

«Малишевський констатує, що літню людину «з цілим списком захворювань» очікує вкрай важкий період, коли людина залишається один на один з системою конвоювання... Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів», – мовиться у повідомленні.

За словами Малишевського, ліки, які передали Приходьку, дійшли до нього з великим запізненням.

«Ліки, які передала родина, прийшли з 8-денним запізненням після розкриття посилки. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО, як і вилучення частини переданих товарів», – заявили в організації.

Як зазначили у «Кримській солідарності» Приходяться протягом найближчих 10 днів мають відправити до колонії суворого режиму. Де його утримуватимуть надалі поки невідомо.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 3 березня виніс вирок Приходьку, засудивши його до 5 років позбавлення волі. 17 травня Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області залишив цей вирок чинним.

Захист кримчанина збирається звертатися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.

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