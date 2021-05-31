Український консул відвідав кримчанина Приходька у російському СІЗО

У проукраїнського активіста з окупованого Росією Криму Олега Приходька, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі №1 у російському місті Ростов-на Дону, зберігаються серйозні проблеми зі здоров’ям – він страждає від опухання ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на консула України Тараса Малишевського, який 28 травня відвідав Олега Приходька у ростовському СІЗО.
«Малишевський констатує, що літню людину «з цілим списком захворювань» очікує вкрай важкий період, коли людина залишається один на один з системою конвоювання... Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів», – мовиться у повідомленні.
За словами Малишевського, ліки, які передали Приходьку, дійшли до нього з великим запізненням.
«Ліки, які передала родина, прийшли з 8-денним запізненням після розкриття посилки. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО, як і вилучення частини переданих товарів», – заявили в організації.
Як зазначили у «Кримській солідарності» Приходяться протягом найближчих 10 днів мають відправити до колонії суворого режиму. Де його утримуватимуть надалі поки невідомо.
Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 3 березня виніс вирок Приходьку, засудивши його до 5 років позбавлення волі. 17 травня Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області залишив цей вирок чинним.
Захист кримчанина збирається звертатися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок Приходьку.
Міністерство закордонних справ України (МЗС) висловило рішучий протест у зв’язку з «безпідставним політично мотивованим» рішенням російського суду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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