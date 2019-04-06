Прикордонники викрили контрабанду цигарок з окупованих територій через російські територіальні води

Державна прикордонна служба повідомляє про викриття каналу незаконного перевезення цигарок із підробленими акцизними марками з окупованих територій. Згідно з повідомленням, прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та під керівництвом військової прокуратури в ніч проти 6 квітня затримали вихідців із окупованого Єнакієва, які переправляли цигарки з підробленими акцизними марками на підконтрольну уряду територію України.

«Контрабандисти виходили з тимчасово окупованої території України на малому швидкісному плавзасобі. Далі вони слідували у російській частині вод Азовського моря, як правило повз кораблі берегової охорони Росії, а можливо, й під їхнім прикриттям. В подальшому різко змінюючи курс порушники наближалися до українського берега і швидко перевантажували свій товар у автомобілі», – пояснюють у прес-службі.

За даними ДПСУ, правоохоронці вилучили 177 ящиків, тобто майже 90 тисяч цигарок марки «Marlboro» і «LD» із підробленими акцизними марками. Затримані – водії вантажного автомобіля «Мерседес», в який завантажили цигарки, і автомобіля «ВАЗ», який його супроводжував – виявилися вихідцями з села Єнакієве, які нині проживають у Києві і Бердянську.

Порушене кримінальне провадження щодо виготовлення та ввезення в Україну з метою збуту товарів із підробленими марками акцизного податку, а також щодо пропозиції хабаря службовій особі.