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06 Квітень 2019, Київ 17:14
Новини | Події

Прикордонники викрили контрабанду цигарок з окупованих територій через російські територіальні води

За даними ДПСУ, правоохоронці вилучили майже 90 тисяч цигарок із підробленими акцизними марками

Державна прикордонна служба повідомляє про викриття каналу незаконного перевезення цигарок із підробленими акцизними марками з окупованих територій. Згідно з повідомленням, прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України та під керівництвом військової прокуратури в ніч проти 6 квітня затримали вихідців із окупованого Єнакієва, які переправляли цигарки з підробленими акцизними марками на підконтрольну уряду територію України.

«Контрабандисти виходили з тимчасово окупованої території України на малому швидкісному плавзасобі. Далі вони слідували у російській частині вод Азовського моря, як правило повз кораблі берегової охорони Росії, а можливо, й під їхнім прикриттям. В подальшому різко змінюючи курс порушники наближалися до українського берега і швидко перевантажували свій товар у автомобілі», – пояснюють у прес-службі.

За даними ДПСУ, правоохоронці вилучили 177 ящиків, тобто майже 90 тисяч цигарок марки «Marlboro» і «LD» із підробленими акцизними марками. Затримані – водії вантажного автомобіля «Мерседес», в який завантажили цигарки, і автомобіля «ВАЗ», який його супроводжував – виявилися вихідцями з села Єнакієве, які нині проживають у Києві і Бердянську.

Порушене кримінальне провадження щодо виготовлення та ввезення в Україну з метою збуту товарів із підробленими марками акцизного податку, а також щодо пропозиції хабаря службовій особі.

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