КПВВ «Гнутове» не працюватиме до 8 квітня – Держприкордонслужба

Контролький пункт в’їзду та виїзду на лінії розмежування «Гнутове» закритий до 8 квітня, повідомляє Державна прикордонна служба.

«КПВВ «Гнутове» закрито на реконструкцію. У зв’язку з цим пропуск в межах дорожнього коридору «Новоазовськ-Гнутове-Талаківка-Маріуполь» не здійснюється. Роботи з облаштування триватимуть до 8 квітня», – йдеться в заяві відомства.

У ДПСУ не уточнюють, коли буде відновлений рух через КПВВ «Мар’їнка». Цей пункт перетину закрили напередодні 5 квітня за рішенням штабу Операції об’єднаних сил після обстрілу з боку бойовиків, в ході якого снайпер поранив офіцера Збройних сил України.

«Рішення про відкриття (КПВВ «Мар’їнка» – ред.) прийматиметься додатково. Решта КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно та функціонують у штатному режимі», – повідомляють у Держприкордонслужбі.

Українська сторона намагається запустити роботу ще одного пункту перетину лінії розмежування біля селища «Золоте», проте наразі він працює в односторонньому порядку – бойовики не пропускають людей на окуповану територію через цей КПВВ.