ОК «Південь»: вздовж узбережжя Криму маневрують 19 кораблів та катерів РФ, на одному з них – 8 «Калібрів»

Вздовж узбережжя окупованого Криму маневрують 19 російських кораблів та катерів, на одному з них до залпу готові вісім «Калібрів», повідомляє оперативне командування «Південь» у зведенні станом на 15:00.

«У складі ворожого флоту налічується 19 кораблів та катерів, у тому числі 1 ракетоносій у готовності до залпу вісьмома «Калібрами», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загроза нанесення ударів із застосуванням високоточної зброї повітряного, морського базування та із суходолу залишається «надзвичайно високою».

«Імовірність атак на об’єкти критичної інфраструктури із застосуванням дронів-камікадзе також існує», – додали у командуванні.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.