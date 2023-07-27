Прем’єр Швеції «дуже стурбований» спаленням Корану в країні

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у четвер, що він «дуже стурбований» спаленням Корану в країні, повідомляє агенція DPA.

На наступний тиждень анонсована низка протестів, які можуть призвести до спалення Корану, політик заявив на пресконференції в Стокгольмі.

За його словами, тепер поліція має вирішити, чи дозволити протестам продовжуватися.

«Якщо вони будуть схвалені, у нас є кілька днів з очевидним ризиком того, що можуть статися серйозні речі», – сказав Крістерссон, не уточнюючи, що конкретно він має на увазі.

Прем’єр Швеції повідомив, що уряд доручить 15 агентствам посилити захист від тероризму.

У Швеції та Данії почастішали випадки акцій, під час яких було спалено копії Корану. Це викликало протести та погрози в кількох мусульманських країнах.



Напередодні служба безпеки Швеції попередила, що нещодавнє спалення Корану створило підвищений ризик для безпеки в країні. На пресконференції в четвер керівниця служби Шарлотта фон Ессен наголосила, що рівень попередження про тероризм ще не піднято, але країна перетворилася на «пріоритетну» мішень в очах ісламістських екстремістів.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що, серед іншого, Москва стоїть за антишведською кампанією дезінформації. Росія на це наразі не реагувала.