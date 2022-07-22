У керівника Центру тероборони Дніпра Корбана на кордоні вилучили закордонний паспорт – адвокат

У керівника Центру територіальної оборони й голови громадської ради Дніпра Геннадія Корбана на контрольно-пропускному пункті на кордоні України вилучили закордонний паспорт – інформацію про це Радіо Свобода підтвердив адвокат Корбана Андрій Йосипов.

За його словами, це сталося на КПП Смільниця на Львівщині.

«Пан Корбан повертався на територію України, пройшов митний контроль в Польщі і на митному контролі на державному кордоні з Україною йому повідомили, що начебто його громадянство анульоване, на підставі чого рішенням Державної міграційної служби вилучено паспорт. Чому виконує це рішення Державна прикордонна служба, ми не знаємо. Ми поки тут на перевірці й на складанні процесуальних документів», – сказав він.

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав Радіо Свобода, що не може розголошувати інформацію про «спроби перетину державного кордону України третіми особами, розголошення такої інформації заборонене законодавством України».

«Усі дії, які здійснюються в пунктах пропуску під час оформлення громадян, унормовані нормами законодавства», – зазначив він.

Напередодні народний депутат Сергій Власенко з фракції «Батьківщина» оприлюднив нібито копію указу президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Офіційного підтвердження справжності поширеного у мережі «указу» немає.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що укази про громадянство передбачають наявність у них персональних даних. «Якщо в указах є персональні дані, вони закриті. Ви можете їх не побачити. Чи оприлюднять ці укази, я не можу сказати», – сказав Данілов в ефірі телемарафону 21 липня.